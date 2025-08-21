Caudecoste, une bastide du XIIIème siècle Caudecoste Lot-et-Garonne

Caudecoste, une bastide du XIIIème siècle En VTT Très facile

Caudecoste, une bastide du XIIIème siècle 47060 Caudecoste Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ce petit circuit, au départ d’une bastide typique de ces villages bâtis aux 13eme et 14eme siècles, n’offre aucune difficulté, mais demande une grande vigilance lors des deux passages sur des voies départementales. Vignobles du Brulhois et vergers de pruniers d’Ente se partagent l’espace cultivé.

English : Caudecoste, une bastide du XIIIème siècle

This small circuit, starting from a typical bastide village built in the 13th and 14th centuries, offers no difficulty, but requires great vigilance when crossing the departmental roads. The vineyards of the Brulhois and the plum orchards of Ente share the cultivated area.

Deutsch : Caudecoste, une bastide du XIIIème siècle

Dieser kleine Rundweg beginnt in einem typischen Bastide dieser Dörfer, die im 13. und 14. Jahrhundert erbaut wurden. Er bietet keine Schwierigkeiten, erfordert aber große Aufmerksamkeit, da er zweimal über Landstraßen führt. Die Weinberge des Brulhois und die Obstgärten mit den Pflaumenbäumen von Ente teilen sich die Anbaufläche.

Italiano :

Questo breve circuito, che parte da un tipico villaggio di bastide costruito nel XIII e XIV secolo, non presenta difficoltà, ma richiede grande attenzione nell’attraversare le strade dipartimentali. I vigneti del Brulhois e i frutteti di prugne di Ente condividono l’area coltivata.

Español : Caudecoste, une bastide du XIIIème siècle

Este corto circuito, que parte de un típico pueblo bastide construido en los siglos XIII y XIV, no ofrece ninguna dificultad, pero requiere una gran vigilancia al cruzar las carreteras departamentales. Los viñedos de los Brulhois y los huertos de ciruelas de Ente comparten la superficie cultivada.

