Centre Equestre de Chailly en Bière Chailly-en-Bière Seine-et-Marne

Centre Equestre de Chailly en Bière

Centre Equestre de Chailly en Bière 30 Chemin Vert 77930 Chailly-en-Bière Seine-et-Marne Île-de-France

Envie d’une balade, envie de nature ?

Le centre équestre de Chailly vous comblera par ses installations.

http://www.chailly-equitation.ffe.com/ +33 6 63 63 85 59

English :

Do you want to go for a ride, do you want to be in nature?

The equestrian center of Chailly will fill you with its facilities.

Deutsch :

Lust auf einen Ausritt, Lust auf Natur?

Das Reitzentrum von Chailly wird Sie mit seinen Einrichtungen zufriedenstellen.

Italiano :

Volete fare una cavalcata, volete stare nella natura?

Il centro ippico di Chailly vi delizierà con le sue strutture.

Español :

¿Quiere dar un paseo a caballo, quiere estar en plena naturaleza?

El centro ecuestre de Chailly le encantará con sus instalaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-07 par Seine et Marne Attractivité source Apidae Tourisme