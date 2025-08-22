Centre Equestre de Chailly en Bière Chailly-en-Bière Seine-et-Marne
Centre Equestre de Chailly en Bière Chailly-en-Bière Seine-et-Marne vendredi 1 mai 2026.
Centre Equestre de Chailly en Bière
Centre Equestre de Chailly en Bière 30 Chemin Vert 77930 Chailly-en-Bière Seine-et-Marne Île-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Envie d’une balade, envie de nature ?
Le centre équestre de Chailly vous comblera par ses installations.
http://www.chailly-equitation.ffe.com/ +33 6 63 63 85 59
English :
Do you want to go for a ride, do you want to be in nature?
The equestrian center of Chailly will fill you with its facilities.
Deutsch :
Lust auf einen Ausritt, Lust auf Natur?
Das Reitzentrum von Chailly wird Sie mit seinen Einrichtungen zufriedenstellen.
Italiano :
Volete fare una cavalcata, volete stare nella natura?
Il centro ippico di Chailly vi delizierà con le sue strutture.
Español :
¿Quiere dar un paseo a caballo, quiere estar en plena naturaleza?
El centro ecuestre de Chailly le encantará con sus instalaciones.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-07 par Seine et Marne Attractivité source Apidae Tourisme