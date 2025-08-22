Centre équestre Le Centaure d’Uzès Balade à cheval Saint-Siffret Gard

Centre équestre Le Centaure d’Uzès Balade à cheval

Centre équestre Le Centaure d’Uzès Balade à cheval Route de Bagnols D982/D4 30700 Saint-Siffret Gard Occitanie

Le Centaure d’Uzès vous accueille tous les jours pour faire de nombreuses balades et randonnées à cheval ou en calèche.

Pour les enfants à partir de 3 ans, c’est tous les matins avec balade, jeux et exercice à poney.

https://www.lecentaureduzes.fr/ +33 6 86 83 87 11

English : Centre équestre Le Centaure d’Uzès Balade à cheval

Le Centaure d’Uzès welcomes you every day for many walks and hikes on horseback or in a carriage.

For children from 3 years old it’s every morning with games and pony exercise.

Deutsch : Centre équestre Le Centaure d’Uzès Balade à cheval

Der Centaure d’Uzès empfängt Sie jeden Tag zu zahlreichen Ausflügen und Wanderungen auf dem Pferd oder in der Kutsche.

Für Kinder ab 3 Jahren gibt es jeden Morgen einen Ausritt mit Spielen und Übungen auf dem Pony.

Italiano :

Le Centaure d’Uzès vi accoglie ogni giorno per una vasta gamma di passeggiate ed escursioni a cavallo o in carrozza.

Per i bambini dai 3 anni in su, ogni mattina ci sono passeggiate, giochi ed esercizi con i pony.

Español : Centre équestre Le Centaure d’Uzès Balade à cheval

Le Centaure d’Uzès le da la bienvenida todos los días para una amplia gama de paseos y excursiones a caballo o en coche de caballos.

Para los niños a partir de 3 años, hay paseos, juegos y ejercicios con ponis todas las mañanas.

