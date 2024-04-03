Chastel-Arnaud Le paysage vu par le guetteur Chastel-Arnaud Drôme

Chastel-Arnaud Le paysage vu par le guetteur Chastel-Arnaud Drôme vendredi 1 août 2025.

Chastel-Arnaud Le paysage vu par le guetteur

Chastel-Arnaud Le paysage vu par le guetteur Hameau des Auberts 26340 Chastel-Arnaud Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Petite commune, Chastel Arnaud est située au pied des 3 Becs. C’est un espace préservé qui passe de la campagne à la montagne de 250 à 1500 mètres d’altitude. Vous y trouverez des falaises propices à l’escalade, des sentiers, de magnifiques points de vue.

https://youtu.be/1tsyC2Tkt7o

English :

A small commune, Chastel Arnaud lies at the foot of the 3 Becs. It’s an unspoilt area that goes from the countryside to the mountains at altitudes of 250 to 1,500 meters. You’ll find cliffs ideal for climbing, footpaths and magnificent viewpoints.

Deutsch :

Die kleine Gemeinde Chastel Arnaud liegt am Fuße der 3 Becs. Es ist ein unberührtes Gebiet, das vom Land in die Berge von 250 bis 1500 m Höhe übergeht. Hier finden Sie Klippen, die sich zum Klettern eignen, Wanderwege und herrliche Aussichtspunkte.

Italiano :

Chastel Arnaud è un piccolo villaggio ai piedi della catena montuosa dei 3 Becs. È una zona incontaminata che va dalla campagna alla montagna, a un’altitudine compresa tra 250 e 1.500 metri. Vi si trovano falesie ideali per l’arrampicata, sentieri e magnifici punti panoramici.

Español :

Chastel Arnaud es un pequeño pueblo al pie de la cordillera de las 3 Becs. Es una zona virgen que va de la campiña a la montaña, a altitudes de entre 250 y 1.500 metros. Encontrará acantilados ideales para la escalada, senderos y magníficos miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-03 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme