Château de la Boissière La Boissière Mayenne
Château de la Boissière La Boissière Mayenne vendredi 1 mai 2026.
Château de la Boissière
Château de la Boissière 9 route du château 53800 La Boissière Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : Tarif :
Château médiéval érigé du 12ème au 15ème siècle !
https://www.chateaudelaboissiere.fr/ +33 6 11 94 69 30
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English :
Medieval castle built between the 12th and 15th centuries!
Deutsch :
Mittelalterliche Burg, die vom 12. bis zum 15. Jahrhundert errichtet wurde!
Italiano :
Castello medievale costruito tra il XII e il XV secolo!
Español :
Castillo medieval construido entre los siglos XII y XV
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-16 par eSPRIT Pays de la Loire