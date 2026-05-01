Château de la Boissière La Boissière Mayenne vendredi 1 mai 2026.

Château de la Boissière

Château de la Boissière 9 route du château 53800 La Boissière Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

Château médiéval érigé du 12ème au 15ème siècle !

https://www.chateaudelaboissiere.fr/ +33 6 11 94 69 30

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English :

Medieval castle built between the 12th and 15th centuries!

Deutsch :

Mittelalterliche Burg, die vom 12. bis zum 15. Jahrhundert errichtet wurde!

Italiano :

Castello medievale costruito tra il XII e il XV secolo!

Español :

Castillo medieval construido entre los siglos XII y XV

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-16 par eSPRIT Pays de la Loire