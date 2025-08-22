Château de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Château de Pierre-de-Bresse Vélo de route Facile

Château de Pierre-de-Bresse Route de Chalon 71270 Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Facile

http://www.bresse-bourguignonne.com/ +33 3 85 75 05 02

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data