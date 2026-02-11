Visite flash de l’exposition temporaire « Les méandres du passé » !, Écomusée de la Bresse bourguignonne, Pierre-de-Bresse

Visite flash de l’exposition temporaire « Les méandres du passé » ! Samedi 23 mai, 19h30 Écomusée de la Bresse bourguignonne Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

En 20 minutes, découvrez l’essentiel de l’exposition à travers une présentation vivante et accessible à tous. Un concentré d’histoire et de découvertes pour explorer les traces du passé et le travail passionnant des archéologues.

Curieux, familles, amateurs d’histoire… rendez-vous pour un voyage express au cœur du patrimoine

Écomusée de la Bresse bourguignonne 5ter Avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse, France Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385762716 http://www.ecomusee-bresse71.fr L’Écomusée de la Bresse bourguignonne a été créé en 1981. Géré par une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’écomusée fédère un réseau de huit antennes thématiques ainsi que trois Musées de France municipaux associés qui relèvent de sa gestion scientifique. Sa vocation de conservation et de valorisation des patrimoines culturel et naturel propres à son territoire d’étude s’exprime à travers la diversité de ses collections et leur répartition sur l’ensemble de la Bresse bourguignonne. Sa collection compte aujourd’hui plus de 30.000 biens. Plusieurs grands domaines sont identifiés : l’agriculture, l’artisanat, l’architecture, le mobilier, la vie domestique, le costume, les arts et la production locale et régionale. Ces collections, au-delà de leur existence physique, sont les témoins d’un patrimoine immatériel fait de gestes, savoir-faire, coutumes et parlers qui contribuent à l’identité du territoire.

En 20 minutes, découvrez l’essentiel de l’exposition à travers une présentation vivante et accessible à tous. Un concentré d’histoire et de découvertes pour explorer les traces du passé et le travail…

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