Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse
Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse samedi 23 mai 2026.
Pierre-de-Bresse
Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de cette Nuit Européenne des Musées, le public est invité à découvrir des collections et des expositions dans une ambiance nocturne, autour d’un programme unique d’événements et d’animations exclusives. Tout d’abord, la soirée met en valeur les collections du musée. En effet, les visiteurs profitent d’animations variées.
Ensuite, des visites courtes rythment le parcours. Ainsi, chacun peut découvrir le site à son rythme. De plus, ces formats rendent la visite accessible à tous.
Programme
Animation planétarium. Séances à 19, 20h15 et 21h15. Sur réservation au 03 85 76 27 16.
Visites flash et thématiques des expositions permanentes
Mise à disposition de Muséocartes pour s’amuser en famille .
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse
L’événement Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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