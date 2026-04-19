Marché de printemps Pierre-de-Bresse
Marché de printemps Pierre-de-Bresse mardi 5 mai 2026.
Pierre-de-Bresse
Marché de printemps
Ecole privée Lorieux 3, route de Lays Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
L’autrice locale Emilie Jannin vous invite à découvrir son premier roman Quatre fois plus d’amour . Une belle occasion de la rencontrer et d’échanger autour de l’histoire touchante de Monsieur Paul, ancien facteur à vélo, dont le parcours se déroule au cœur du département… et peut-être de repartir avec un exemplaire dédicacé.
De nombreux exposants seront également présents lors de ce marché de printemps, pour le plaisir des yeux comme des papilles. .
Ecole privée Lorieux 3, route de Lays Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 30 18 79 emiliejannin.autrice@hotmail.com
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English :
L’événement Marché de printemps Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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