Pierre-de-Bresse

Marché de printemps

Ecole privée Lorieux 3, route de Lays Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

L’autrice locale Emilie Jannin vous invite à découvrir son premier roman Quatre fois plus d’amour . Une belle occasion de la rencontrer et d’échanger autour de l’histoire touchante de Monsieur Paul, ancien facteur à vélo, dont le parcours se déroule au cœur du département… et peut-être de repartir avec un exemplaire dédicacé.

De nombreux exposants seront également présents lors de ce marché de printemps, pour le plaisir des yeux comme des papilles. .

Ecole privée Lorieux 3, route de Lays Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 30 18 79 emiliejannin.autrice@hotmail.com

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English :

L’événement Marché de printemps Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne