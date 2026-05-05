Course cycliste Circuit de Saône et Loire Salle des fêtes Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Course cycliste Circuit de Saône et Loire

Salle des fêtes Avenue de Beauregard Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Pierre-de-Bresse sera la ville d’arrivée de l’étape n° 1 de 149.8 km Le Creusot Pierre-de-Bresse du circuit de Saône et Loire.

Arrivée des coureurs, sur le site aux alentours de 15h30, suivie de 4 tours du parcours (boucle de 10 km, sur les communes d’Authumes et Pierre-de-Bresse).

Arrivée finale de la course, avenue de Beauregard (près de la Salle des fêtes) prévue vers 17h.

Nombreuses Animations aux Villages d’Arrivée et Villages Partenaires et Sponsors, Écran Géant, Département de Saône-et-Loire.

A Pierre-de-Bresse, diverses animations sont prévues durant tout l’après-midi

Exposition et Défilé du Club Autos Motos Pierrois,

Démonstrations du Vélo Club Bresse Nord,

Stands de l’Amicale des Donneurs de Sang, de la Croix Rouge, de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne, du Bureau d’Information Touristique Bresse Bourgogne, de l’Atelier Vélo Tremplin,…

Prestations de danse Country avec Aurore Dakota,….

En présence de Charlène Laurin, Miss Bourgogne 2025.

Buvette proposée par Club Autos Motos Pierrois et crêpes de JP Burger. .

Salle des fêtes Avenue de Beauregard Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 24 70 accueil@mairiepierredebresse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course cycliste Circuit de Saône et Loire

L’événement Course cycliste Circuit de Saône et Loire Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-04-30 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II