Visite flash : l’art du tissage à travers le temps, Écomusée de la Bresse bourguignonne, Pierre-de-Bresse

Visite flash : l’art du tissage à travers le temps Samedi 23 mai, 20h30 Écomusée de la Bresse bourguignonne Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Comment passe-t-on de la fibre brute au tissu ?

Lors de cette visite flash, découvrez les gestes et les savoir-faire liés au tissage. Du rouet, qui transforme la fibre en fil, au métier à tisser, où les fils s’entrecroisent pour donner naissance à l’étoffe, plongez dans l’univers des artisans d’autrefois.

Une découverte vivante et accessible pour comprendre comment, patiemment, le fil devient tissu… et comment ces techniques ont marqué notre quotidien.

Rendez-vous à 20h30 pour lever le voile sur les secrets du tissage !

Écomusée de la Bresse bourguignonne 5ter Avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse, France Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385762716 http://www.ecomusee-bresse71.fr L’Écomusée de la Bresse bourguignonne a été créé en 1981. Géré par une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’écomusée fédère un réseau de huit antennes thématiques ainsi que trois Musées de France municipaux associés qui relèvent de sa gestion scientifique. Sa vocation de conservation et de valorisation des patrimoines culturel et naturel propres à son territoire d’étude s’exprime à travers la diversité de ses collections et leur répartition sur l’ensemble de la Bresse bourguignonne. Sa collection compte aujourd’hui plus de 30.000 biens. Plusieurs grands domaines sont identifiés : l’agriculture, l’artisanat, l’architecture, le mobilier, la vie domestique, le costume, les arts et la production locale et régionale. Ces collections, au-delà de leur existence physique, sont les témoins d’un patrimoine immatériel fait de gestes, savoir-faire, coutumes et parlers qui contribuent à l’identité du territoire.

Comment passe-t-on de la fibre brute au tissu ?

© ebb