Chemin cache-cache à l’eau Voreppe Isère

Chemin cache-cache à l’eau 802 chemin du Gigot 38340 Voreppe Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A proximité de Voreppe, découvrez ce sentier jalonné d’œuvres d’art, organisé sous forme de jeux pour petits et grands. Une balade en sous-bois idéale pour les journées bien ensoleillées, en immersion entre art et de nature..

https://atoutazart.wixsite.com/atoutazart +33 6 72 93 09 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Close to Voreppe, discover this trail dotted with works of art, organized in the form of games for young and old. An ideal undergrowth walk for sunny days, immersed in art and nature…

Deutsch :

Entdecken Sie in der Nähe von Voreppe diesen mit Kunstwerken gesäumten Pfad, der in Form von Spielen für Groß und Klein organisiert ist. Ein Spaziergang im Unterholz, ideal für sonnige Tage, bei dem Sie in die Kunst und die Natur eintauchen können…

Italiano :

Nei pressi di Voreppe, scoprite questo sentiero costellato di opere d’arte, organizzate sotto forma di giochi per grandi e piccini. Una passeggiata ideale nel sottobosco in una giornata di sole, immersi nell’arte e nella natura…

Español :

Cerca de Voreppe, descubra este sendero salpicado de obras de arte, organizadas en forma de juegos para grandes y pequeños. Un paseo ideal entre la maleza en un día soleado, inmerso en el arte y la naturaleza…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme