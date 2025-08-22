Chemin de Fenille Saint-Martin-le-Châtel Ain

Chemin de Fenille

Chemin de Fenille Le départ a lieu à Fenille 01310 Saint-Martin-le-Châtel Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier, à découvrir en famille, explore le thème de la découverte d’un paysage rural original sur les pas des paysans bressans vers un développement durable. Sentier de 2 km (durée moyenne 1h).

English : Chemin de Fenille

This trail, to be discovered with the family, explores the theme of the discovery of an original rural landscape: in the footsteps of the Bresse farmers towards a sustainable development. A 2 km trail (average duration: 1 hour).

Deutsch :

Dieser Pfad, der mit der ganzen Familie erkundet werden kann, untersucht das Thema der Entdeckung einer ursprünglichen ländlichen Landschaft: auf den Spuren der Bauern der Bresse hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. 2 km langer Pfad (durchschnittliche Dauer: 1 Stunde).

Italiano :

Questo percorso, da scoprire con la famiglia, esplora il tema della scoperta di un paesaggio rurale originale: sulle orme dei contadini della Bresse verso uno sviluppo sostenibile. Un percorso di 2 km (durata media: 1 ora).

Español :

Este sendero, que hay que descubrir en familia, explora el tema del descubrimiento de un paisaje rural original: tras las huellas de los agricultores de Bresse hacia el desarrollo sostenible. Un recorrido de 2 km (duración media: 1 hora).

