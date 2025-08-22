Chemin de Floressas à Sérignac Floressas Lot

Chemin de Floressas à Sérignac

Chemin de Floressas à Sérignac 46700 Floressas Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Circuit agréable sur les hauteurs de la Vallée du Lot, imprégné du Vignoble de Cahors et du Quercy Blanc.

Au Pech Carlat, promontoire aride entre Floressas et Ségos, il suffit de gratter avec un caillou la couche superficielle de terre pour faire apparaître un sol rougeoyant comme de la brique

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A pleasant tour on the heights of the Lot Valley, steeped in the Cahors vineyards and Quercy Blanc.

At Pech Carlat, an arid promontory between Floressas and Ségos, simply scratch the top layer of earth with a pebble to reveal brick-red soil

Deutsch :

Angenehme Rundfahrt auf den Anhöhen des Lot-Tals, durchdrungen vom Weinanbaugebiet Cahors und dem Quercy Blanc.

Am Pech Carlat, einem trockenen Vorgebirge zwischen Floressas und Ségos, genügt es, mit einem Stein die oberste Erdschicht abzukratzen, um einen ziegelroten Boden zum Vorschein zu bringen

Italiano :

Un piacevole tour sulle alture della Valle del Lot, immerso nei vigneti di Cahors e del Quercy Blanc.

A Pech Carlat, un promontorio arido tra Floressas e Ségos, basta raschiare lo strato superiore di terra con un sasso per scoprire un terreno rosso come il mattone

Español :

Un agradable recorrido por las alturas del valle del Lot, impregnado de los viñedos de Cahors y Quercy Blanc.

En Pech Carlat, un promontorio árido entre Floressas y Ségos, basta con rascar la capa superior de tierra con un guijarro para descubrir un suelo rojo como el ladrillo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot