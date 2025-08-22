Chemin de la roue des carriers Lavardin Loir-et-Cher
Chemin de la roue des carriers 41800 Lavardin Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Durée : 220 Distance : 12700.0 Tarif :
Plongez dans l’histoire de France en parcourant les ruelles pittoresques de Lavardin. Joliment accroché au coteau crayeux de la vallée du Loir, le village de Lavardin mérite amplement son appartenance au cercle prestigieux des plus beaux villages de France.
https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07
English :
Immerse yourself in the history of France by strolling through the picturesque streets of Lavardin. Beautifully clinging to the chalky hillside of the Loir Valley, the village of Lavardin amply deserves its membership in the prestigious circle of the most beautiful villages in France.
Deutsch :
Tauchen Sie in die Geschichte Frankreichs ein, indem Sie durch die malerischen Gassen von Lavardin spazieren. Das Dorf Lavardin, das sich hübsch an die Kreidehänge des Loir-Tals schmiegt, hat seine Zugehörigkeit zum prestigeträchtigen Kreis der schönsten Dörfer Frankreichs mehr als verdient.
Italiano :
Immergetevi nella storia francese passeggiando per le pittoresche strade di Lavardin. Splendidamente aggrappato alla collina gessosa della valle del Loir, il villaggio di Lavardin merita pienamente il suo posto nella prestigiosa cerchia dei più bei villaggi di Francia.
Español :
Sumérjase en la historia de Francia mientras pasea por las pintorescas calles de Lavardin. El pueblo de Lavardin, que se aferra a la ladera calcárea del valle del Loir, merece plenamente su lugar en el prestigioso círculo de los pueblos más bellos de Francia.
