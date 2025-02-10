Chemin de Mémoire et de la Résistance de Castelnau-sur-l’Auvignon Castelnau-sur-l’Auvignon Gers

Un parcours découverte de 500 mètres vous guide dans le village de Castelnau pour retracer le douloureux passé de la bataille de Castelnau-sur-l’Auvignon, comme un témoignage du prix payé pour notre Liberté.

A 500-metre discovery trail guides you through the village of Castelnau, recounting the painful past of the Battle of Castelnau-sur-l?Auvignon, as a testimony to the price paid for our Freedom.

Ein 500 Meter langer Erlebnispfad führt Sie durch das Dorf Castelnau, um die schmerzhafte Vergangenheit der Schlacht von Castelnau-sur-l’Auvignon nachzuvollziehen, als Zeugnis des Preises, der für unsere Freiheit gezahlt wurde.

Un percorso di scoperta di 500 metri vi conduce attraverso il villaggio di Castelnau, ripercorrendo la dolorosa storia della battaglia di Castelnau-sur-l’Auvignon come testimonianza del prezzo pagato per la nostra libertà.

Un sendero de descubrimiento de 500 metros le conducirá a través del pueblo de Castelnau, rememorando la dolorosa historia de la batalla de Castelnau-sur-l’Auvignon como testimonio del precio pagado por nuestra libertad.

