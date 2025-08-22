Chemin des 4 Bornes Circuit n°16 Dangé-Saint-Romain Vienne
Chemin des 4 Bornes Circuit n°16 Dangé-Saint-Romain Vienne vendredi 1 mai 2026.
Chemin des 4 Bornes Circuit n°16 A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Chemin des 4 Bornes Circuit n°16 Bois de Cuismes 86220 Dangé-Saint-Romain Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Facile
https://www.visorando.com/randonnee-chemin-des-quatre-bornes-depuis-le-bois-/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chemin des 4 Bornes Circuit n°16
Deutsch : Chemin des 4 Bornes Circuit n°16
Italiano :
Español : Chemin des 4 Bornes Circuit n°16
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine