Chemin des Diligences Biert Ariège

Chemin des Diligences

Chemin des Diligences 09320 Biert Ariège Occitanie

Le chemin des diligences est un court sentier de découverte, le long des berges de l’Arac. Des panneaux explicatifs vous permettrons d’interpréter les lieux (cabane, tour à feu, grotte..) et la faune environnante (desman, chauve souris..).

+33 5 61 96 95 25

English : Chemin des Diligences

The Chemin des diligences is a short discovery trail along the banks of the Arac. Explanatory panels explain the site (hut, fire tower, cave, etc.) and the surrounding fauna (desman, bat, etc.).

Deutsch :

Der Postkutschenweg ist ein kurzer Entdeckungspfad entlang der Ufer des Flusses Arac. Anhand von Schildern können Sie die Orte (Hütte, Feuerturm, Höhle..) und die umliegende Fauna (Desman, Fledermaus..) interpretieren.

Italiano :

Il Chemin des diligences è un breve sentiero di scoperta lungo le rive dell’Arac. Pannelli esplicativi illustrano il sito (capanna, torre del fuoco, grotta, ecc.) e la fauna circostante (desmano, pipistrello, ecc.).

Español :

El Chemin des diligences es un corto sendero de descubrimiento a orillas del Arac. Paneles explicativos explican el lugar (cabaña, torre de fuego, cueva, etc.) y la fauna circundante (desmán, murciélago, etc.).

