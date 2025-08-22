Chemin des Écoliers Saint-Clair Tarn-et-Garonne

Chemin des Écoliers

Chemin des Écoliers Place du Village 82400 Saint-Clair Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du village de Saint-Clair, l’itinéraire suit les chemins de traverse que les écoliers empruntaient pour se rendre à l’école communale. Chemin faisant, vous découvrirez la source miraculeuse et sa légende qui sont à l’origine du nom du village.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Chemin des Écoliers

Departing from the village of Saint-Clair, the hike follows the side roads that children used to take to get to the local school. Along the way, you will discover the miraculous spring and its legend which is at the origin of the village’s name.

Deutsch : Chemin des Écoliers

Vom Dorf Saint-Clair aus folgt die Route den Seitenwegen, die die Schulkinder auf dem Weg zur Gemeindeschule benutzten. Unterwegs entdecken Sie die wundersame Quelle und ihre Legende, auf die der Name des Dorfes zurückgeht.

Italiano :

Partendo dal villaggio di Saint-Clair, il percorso segue le strade che gli scolari percorrevano per raggiungere la scuola locale. Lungo il percorso, scoprirete la sorgente miracolosa e la sua leggenda, origine del nome del villaggio.

Español : Chemin des Écoliers

Partiendo del pueblo de Saint-Clair, la ruta sigue los caminos que los escolares solían tomar para llegar a la escuela local. Por el camino, descubrirá el manantial milagroso y su leyenda, origen del nombre del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme