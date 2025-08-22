Chemin des étangs Méhers Loir-et-Cher

Chemin des étangs A pieds

Chemin des étangs 41140 Méhers Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 7000.0 Tarif :

Située aux confins de la Touraine et de la Sologne, à une quinzaine de kilomètre au nord du célèbre ZooParc de Beauval, la commune de Méhers se découvre entre vigne et forêt. De petits trésors patrimoniaux vous attendent également le long du parcours Chemin des étangs . Bonne promenade !

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Situated on the borders of Touraine and Sologne, about fifteen kilometres north of the famous ZooParc de Beauval, the commune of Méhers is located between vineyards and forest. Small heritage treasures also await you along the Chemin des étangs trail. Have a nice walk!

Deutsch :

Die Gemeinde Méhers liegt an der Grenze zwischen der Touraine und der Sologne, etwa 15 km nördlich des berühmten ZooParc de Beauval, und lässt sich zwischen Weinbergen und Wäldern entdecken. Kleine Schätze des Kulturerbes erwarten Sie auch entlang der Strecke Chemin des étangs (Weg der Teiche). Vi

Italiano :

Situato ai confini della Touraine e della Sologne, a circa quindici chilometri a nord del famoso ZooPark di Beauval, il comune di Méhers si scopre tra vigneti e foreste. Piccoli tesori del patrimonio vi aspettano anche lungo il percorso Chemin des étangs . Buona passeggiata!

Español :

Situado en la frontera de Touraine y Sologne, a unos quince kilómetros al norte del famoso ZooPark de Beauval, el municipio de Méhers se descubre entre viñedos y bosques. También le esperan pequeños tesoros patrimoniales a lo largo de la ruta Chemin des étangs . Disfrute de su paseo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par SIT Centre-Val de Loire