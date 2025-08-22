Chemin des panoramas Thésée Loir-et-Cher

Chemin des panoramas A pieds

Chemin des panoramas 41140 Thésée Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Village viticole de la Vallée du Cher, non loin du ZooParc de Beauval, Thésée ne manque pas d’intérêt ! Entre vestiges archéologiques et étendues de vignes, vous découvrirez tout le charme de cette commune en randonnant sur le Chemin des panoramas .

English :

Wine village of the Cher Valley, not far from the ZooParc de Beauval, Thésée is not lacking in interest! Between archaeological remains and vineyards, you will discover all the charm of this village by walking on the Panorama Trail .

Deutsch :

Thésée ist ein Weinbauerndorf im Cher-Tal, nicht weit vom ZooParc de Beauval entfernt, und hat viel zu bieten! Zwischen archäologischen Überresten und ausgedehnten Weinbergen können Sie den ganzen Charme dieser Gemeinde entdecken, wenn Sie auf dem Chemin des panoramas (Weg der Panoramen) wandern.

Italiano :

Villaggio vinicolo della Valle dello Cher, non lontano dallo ZooPark di Beauval, Thésée non manca di interesse! Tra resti archeologici e vigneti, scoprirete tutto il fascino di questo villaggio passeggiando lungo lo Chemin des panoramas .

Español :

Pueblo vinícola del valle del Cher, no muy lejos del ZooPark de Beauval, Thésée no carece de interés Entre restos arqueológicos y viñedos, descubrirá todo el encanto de este pueblo recorriendo el Chemin des panoramas .

