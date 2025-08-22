Chemin du patrimoine Si Artemare m’était conté

Artemare

Sentier thématique réalisé par les élèves de 6ème du collège d’Artemare, qui permet la découverte du village, de ses activités, de ses sites et de ses personnages célèbres à l’aide de 9 panneaux d’interprétation.

English : Heritage trail Si Artemare m’était conté

Thematic path realized by the students of the 6th grade of the Artemare college, which allows the discovery of the village, its activities, its sites and its famous characters with the help of 9 panels of interpretation.

Deutsch : Welterbetour Si Artemare m’était conté

Von den Schülern der 6. Klasse des Collège d’Artemare erstellter Themenpfad, der die Entdeckung des Dorfes, seiner Aktivitäten, seiner Sehenswürdigkeiten und seiner berühmten Persönlichkeiten mithilfe von 9 Interpretationstafeln ermöglicht.

Italiano :

Un percorso tematico creato dagli studenti di prima media della scuola secondaria di Artemare, che permette di scoprire il villaggio, le sue attività, i suoi siti e i suoi personaggi famosi con l’aiuto di 9 pannelli interpretativi.

Español : Chemin du patrimoine Si Artemare m’était conté

Un recorrido temático creado por los alumnos de 6º curso del instituto Artemare, que permite descubrir el pueblo, sus actividades, sus lugares y sus personajes famosos con la ayuda de 9 paneles de interpretación.

