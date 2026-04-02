Chemin du vigneron Celles-sur-Ource Aube

Chemin du vigneron Facile

Chemin du vigneron 10110 Celles-sur-Ource Aube Grand Est

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

Chemin du vigneron 3h30 environ balisage blanc et jaune.Le chemin du vigneron propose de décourvrir un des plus grandioses et des plus typiques paysages du vignoble champenois de la Côte des Bar. Ses trois affluents: l’Arce, l’Ource et la Laignes, s’y unissent à la Seine. Forêts et collines couvertes de vignes se parent de couleurs changeantes au rythme des saisons. Le Village de Celles-sur-Ource compte aujourd’hui plus de 40 vignerons qui élaborent leur propre Champagne. Ici le sol argilo-calcaire donne au Champagne sa finesse et son bouquet si particulier. Ils seront ravis de vous faire découvrir les secrets de l’élaboration du roi des vins. Cette longue tradition d’accueil et de convivialité remonte à la création de l’abbaye cistercienne de Mores où les voyageurs de passage pouvaient se désaltérer de leur production à l’auberge, qui appartenait à l’abbaye.

Facile

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English :

Chemin du vigneron approx. 3h30 white and yellow signpostingThe Chemin du vigneron takes you through one of the grandest and most typical landscapes in the Champagne vineyards of the Côte des Bar. Its three tributaries, the Arce, Ource and Laignes, join the Seine. Forests and vine-covered hills change color with the seasons. The village of Celles-sur-Ource now boasts over 40 winemakers who produce their own Champagne. Here, the clay-limestone soil gives Champagne its finesse and distinctive bouquet. They’ll be delighted to show you the secrets behind the making of the king of wines. This long tradition of hospitality and conviviality dates back to the creation of the Cistercian abbey of Mores, where passing travelers could quench their thirst with their produce at the inn, which belonged to the abbey.

Deutsch :

Chemin du vigneron ca. 3,5 Stunden weiß-gelbe Markierung Der Chemin du vigneron führt Sie durch eine der großartigsten und typischsten Landschaften des Weinbaugebiets der Champagne, der Côte des Bar. Die drei Nebenflüsse Arce, Ource und Laignes vereinigen sich hier mit der Seine. Wälder und mit Weinreben bedeckte Hügel wechseln im Rhythmus der Jahreszeiten ihre Farben. Im Dorf Celles-sur-Ource gibt es heute mehr als 40 Winzer, die ihre eigene Champagne herstellen. Hier verleiht der ton- und kalkhaltige Boden dem Champagner seine Feinheit und sein ganz besonderes Bouquet. Sie werden Sie gerne in die Geheimnisse der Herstellung des Königs der Weine einweihen. Diese lange Tradition der Gastfreundschaft und Geselligkeit geht auf die Gründung der Zisterzienserabtei von Mores zurück, wo Durchreisende in der Auberge, die der Abtei gehörte, ihren Durst aus der eigenen Produktion löschen konnten.

Italiano :

Il sentiero dei vignaioli circa 3h30 segnaletica bianca e giallaIl sentiero dei vignaioli vi porta attraverso uno dei paesaggi più grandiosi e tipici dei vigneti di Champagne della Côte des Bar. I suoi tre affluenti, Arce, Ource e Laignes, si uniscono alla Senna. Le foreste e le colline coperte di vigneti cambiano colore con le stagioni. Il villaggio di Celles-sur-Ource vanta oggi più di 40 viticoltori che producono il loro Champagne. Qui, il terreno argilloso-calcareo conferisce allo Champagne la sua finezza e il suo bouquet caratteristico. Saranno lieti di mostrarvi i segreti della produzione del re dei vini. Questa lunga tradizione di ospitalità e convivialità risale alla creazione dell’abbazia cistercense di Mores, dove i viaggiatori di passaggio potevano dissetarsi con i loro prodotti presso la locanda, che apparteneva all’abbazia.

Español :

El camino del viticultor aprox. 3h30 señalización blanca y amarillaEl camino del viticultor le lleva por uno de los paisajes más magníficos y típicos de los viñedos de Champaña de la Côte des Bar. Sus tres afluentes, el Arce, el Ource y el Laignes, se unen al Sena. Los bosques y las colinas cubiertas de viñedos cambian de color con las estaciones. El pueblo de Celles-sur-Ource cuenta hoy con más de 40 viticultores que producen su propio champán. Aquí, el suelo arcilloso-calcáreo confiere al Champagne su finura y su bouquet característico. Estarán encantados de mostrarle los secretos de la elaboración del rey de los vinos. Esta larga tradición de hospitalidad y convivencia se remonta a la creación de la abadía cisterciense de Mores, donde los viajeros de paso podían saciar su sed con sus productos en la posada, que pertenecía a la abadía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité