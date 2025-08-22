Chemin pédestre du patrimoine urbain Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Chemin pédestre du patrimoine urbain

Chemin pédestre du patrimoine urbain Faverges 74210 Faverges-Seythenex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le patrimoine historique et industriel de Faverges en 8 stations durant toute l’année. A chaque étape, un témoin de Faverges vous fait partager sa mémoire et révèle l’identité et l’esprit des lieux.

https://www.archeoviuz.fr/ +33 4 50 32 45 99

English : Urban heritage path

Discover the industrial and historical heritage of Faverges in 8 stations . Each step of the way, a witness from Faverges shares his or her memories and reveals the identity and spirit of the place.

Deutsch :

Entdecken Sie das historische und industrielle Erbe von Faverges in 8 Stationen während des ganzen Jahres. An jeder Station lässt Sie ein Zeitzeuge von Faverges an seinen Erinnerungen teilhaben und enthüllt die Identität und den Geist des Ortes.

Italiano :

Scoprite il patrimonio storico e industriale di Faverges in 8 stazioni durante tutto l’anno. A ogni tappa, un testimone di Faverges condivide con voi la sua memoria e vi rivela l’identità e lo spirito del luogo.

Español :

Descubra el patrimonio histórico e industrial de Faverges en 8 estaciones durante todo el año. En cada parada, un testigo de Faverges comparte su memoria con usted y le revela la identidad y el espíritu del lugar.

