Spectacle petite-enfance « L’ombre de la main », Micro-Folie de Faverges- Seythenex, Faverges-Seythenex

Spectacle petite-enfance « L’ombre de la main » Samedi 23 mai, 16h30, 17h30 Micro-Folie de Faverges- Seythenex Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Venez profiter d’un moment avec votre tout-petit et rentrez dans l’univers onirique et poétique de la Compagnie 1-0-1 !

Christoph Guillermet est marionnettiste du numérique. Sur un écran blanc, il fait surgir des ombres vidéo qu’il anime, des calligraphies virtuelles, des paysages inspirés d’estampes japonaises. Les images, les sons, les animations, sont manipulés en direct à l’aide d’un instrument multimédia développé par l’artiste pour ce projet, le Koto. Conçue comme une série de haïkus imagés et sensitifs, la narration est purement visuelle et sonore, toute en douceur. Elle permet aux enfants d’identifier les formes pour se laisser emmener ailleurs, à travers de multiples transformations. L’apparition numérique surprend, se coule, s’efface, s’échappe mais ne fait jamais peur. Au contraire, elle devient un territoire propice à l’exploration et à l’imagination. A la plume et à l’encre de Chine, les dessins permettent de capter l’attention des spectateurs – jeunes et moins jeunes – avant de les entraîner dans un voyage poétique rythmé par l’humour, la surprise et un brin de folie. Délicieux !

Micro-Folie de Faverges- Seythenex Place Marcel Piquand, 74210 Faverges-Seythenex, France Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33660169328 https://www.faverges-seythenex.fr/micro-folie/ [{« type »: « phone », « value »: « 0450325774 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0660169328 »}, {« type »: « email », « value »: « microfolie@faverges.fr »}] Dotée d’un Musée numérique et d’un FabLab, la Micro-Folie vous permet de venir apprendre, et découvrir de façon ludique et conviviale !

Le Musée numérique vous permet de découvrir les plus grands chefs d’œuvre d’institutions culturelles françaises, européennes et mondiales. Vous pouvez également profiter de casques de réalité virtuelle et de leurs contenus immersifs ! Le Musée numérique se visite seul ou en famille. Chacun, à son rythme, bénéficie de contenus interactifs grâce aux tablettes numériques équipées de casques, tout en profitant d’un écran géant de très haute définition.

Le FabLab, laboratoire de création assisté par ordinateur, est ouvert à tous les curieux, et à celles et ceux qui souhaitent développer leur créativité. Des ateliers sont proposés régulièrement.

En parallèle des visites libres, un médiateur culturel propose une riche programmation tout au long de l’année!

Venez profiter d’un moment avec votre tout-petit et rentrez dans l’univers onirique et poétique de la Compagnie 1-0-1 !

©Anne Gayan