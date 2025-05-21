Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Molsheim Bas-Rhin

Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Molsheim Grand Est

Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Molsheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5

Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Rue Notre-Dame 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 17000.0 Tarif :

Le Chemin de St Jacques de Compostelle en Alsace relie Wissembourg à Belfort et est balisé par le Club Vosgien avec un logo spécifique d’un point de vue jaune sur fond bleu

https://www.saint-jacques-alsace.org/   +33 3 88 38 11 61

English :

The Chemin de St Jacques de Compostelle in Alsace links Wissembourg to Belfort and is signposted by the Club Vosgien with a specific logo of a yellow point of view on a blue background

Deutsch :

Der Jakobsweg im Elsass verbindet Wissembourg mit Belfort und ist vom Club Vosgien mit einem speziellen Logo eines gelben Aussichtspunkts auf blauem Grund markiert

Italiano :

Il Cammino di Santiago in Alsazia collega Wissembourg a Belfort ed è segnalato dal Club Vosgien con il logo specifico di un punto di vista giallo su sfondo blu

Español :

El Camino de Santiago en Alsacia une Wissembourg con Belfort y está señalizado por el Club Vosgien con un logotipo específico de un punto de vista amarillo sobre fondo azul

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Système d’informations touristique Alsace