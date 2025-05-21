Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Molsheim Bas-Rhin
Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Molsheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5
Chemin Saint-Jacques de Compostelle étape 5 Rue Notre-Dame 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 17000.0 Tarif :
Le Chemin de St Jacques de Compostelle en Alsace relie Wissembourg à Belfort et est balisé par le Club Vosgien avec un logo spécifique d’un point de vue jaune sur fond bleu
https://www.saint-jacques-alsace.org/ +33 3 88 38 11 61
English :
The Chemin de St Jacques de Compostelle in Alsace links Wissembourg to Belfort and is signposted by the Club Vosgien with a specific logo of a yellow point of view on a blue background
Deutsch :
Der Jakobsweg im Elsass verbindet Wissembourg mit Belfort und ist vom Club Vosgien mit einem speziellen Logo eines gelben Aussichtspunkts auf blauem Grund markiert
Italiano :
Il Cammino di Santiago in Alsazia collega Wissembourg a Belfort ed è segnalato dal Club Vosgien con il logo specifico di un punto di vista giallo su sfondo blu
Español :
El Camino de Santiago en Alsacia une Wissembourg con Belfort y está señalizado por el Club Vosgien con un logotipo específico de un punto de vista amarillo sobre fondo azul
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Système d’informations touristique Alsace