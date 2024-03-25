Chemins du patrimoine Thorame-Haute Alpes-de-Haute-Provence

Thorame-Haute Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le patrimoine de Thorame est riche, à l’image de son histoire. Chef-lieu de cité romaine Eturamina devient au V° siècle, le siège d’un évêché. Bien que les traces de cette époque sont connues, une grande partie de son histoire reste à découvrir

English : Chemins du patrimoine

In the 5th century, Eturamina, the capital of a Roman city, became the seat of a bishopric. Although traces of this period are known, much of its history remains to be discovered.

Deutsch :

Thorame hat ein reiches Kulturerbe, das seiner Geschichte entspricht. Eturamina war eine römische Stadt und wurde im 5. Jahrhundert zum Sitz eines Bischofs. Obwohl die Spuren aus dieser Zeit bekannt sind, ist ein großer Teil der Geschichte noch unentdeckt

Italiano :

Il patrimonio di Thorame è ricco e diversificato come la sua storia: Eturamina, capitale di una città romana, divenne sede vescovile nel V secolo. Sebbene si conoscano tracce di questo periodo, gran parte della sua storia è ancora da scoprire.

Español :

El patrimonio de Thorame es tan rico como su historia. Eturamina, capital de una ciudad romana, se convirtió en sede de un obispado en el siglo V. Aunque se conocen vestigios de esta época, aún queda mucho por descubrir de su historia

