Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château Pont-l’Évêque Oise

Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château Rue du Général Leclerc 60400 Pont-l’Évêque Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 14200.0 Tarif :

Cet itinéraire, à la confluence de l’EuroVelo 3 La Scandibérique et du Canal du Nord est au départ du joli village de Pont-L’Evêque. Il se poursuit ensuite sur les berges du canal du Nord jusqu’à Frétoy-le-Château

English : Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

This itinerary, at the confluence of EuroVelo 3 La Scandibérique and the Canal du Nord, starts from the pretty village of Pont-L’Evêque. It continues along the banks of the Canal du Nord to Frétoy-le-Château

Deutsch : Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

Diese Route, auf der die EuroVelo 3 La Scandibérique und der Canal du Nord zusammentreffen, beginnt in dem hübschen Dorf Pont-L’Evêque. Sie verläuft dann entlang der Ufer des Canal du Nord bis nach Frétoy-le-Château

Italiano :

Questo percorso, in cui EuroVelo 3 La Scandibérique incontra il Canal du Nord, inizia nel grazioso villaggio di Pont-L’Evêque. Prosegue poi lungo le rive del Canal du Nord fino a Frétoy-le-Château

Español : Choisy-au-Bac à Frétoy-le-Château

Esta ruta, donde EuroVelo 3 La Scandibérique se encuentra con el Canal du Nord, comienza en el bonito pueblo de Pont-L’Evêque. Continúa por las orillas del Canal del Norte hasta Frétoy-le-Château

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France