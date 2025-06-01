Cidre et Pays d’Auge Cambremer Calvados

Boucle vélo à la découverte des producteurs de cidre du Cru Cambremer, le circuit emprunte de jolies routes du Pays d’Auge permettant d’avoir de magnifiques point de vues sur les vallées. Il passe par les villages typiques du Pays D’auge, Cambremer, Beuvron-en-Auge… Vous pourrez lors de votre balade vous arrêter chez un des six producteurs de cidre du Cru Cambremer présents sur le parcours.

La boucle est signalée dans les deux sens par la pastille rouge portant le numéro 12.

English : Cidre et Pays d’Auge

Cycling tour to discover the cider producers of the Cru Cambremer, the circuit takes pretty roads of the Pays d’Auge allowing to have magnificent point of view on the valleys. It passes by the typical villages of the Pays D’auge, Cambremer, Beuvron-en-Auge… During your walk you can stop at one of the six cider producers of the Cru Cambremer present on the route.

The loop is indicated in both directions by the red sticker bearing the number 12.

Deutsch :

Diese Radtour führt Sie zu den Cidre-Produzenten des Cru Cambremer. Die Strecke verläuft auf schönen Straßen im Pays d’Auge, von denen aus Sie einen herrlichen Blick auf die Täler haben. Sie führt durch die typischen Dörfer des Pays D’auge, Cambremer, Beuvron-en-Auge… Auf Ihrer Wanderung können Sie bei einem der sechs Cidre-Produzenten des Cru Cambremer Halt machen, die auf der Strecke liegen.

Der Rundweg ist in beiden Richtungen mit dem roten Punkt mit der Nummer 12 gekennzeichnet.

Italiano :

Un tour in bicicletta alla scoperta dei produttori di sidro del Cru Cambremer, il circuito segue le belle strade del Pays d’Auge, offrendo magnifici panorami sulle valli. Attraversa i villaggi tipici del Pays D’Auge, Cambremer, Beuvron-en-Auge… Durante la passeggiata è possibile fermarsi presso uno dei sei produttori di sidro Cru Cambremer presenti lungo il percorso.

L’anello è contrassegnato in entrambe le direzioni dall’adesivo rosso con il numero 12.

Español :

Un recorrido en bicicleta para descubrir los productores de sidra del Cru Cambremer, el circuito sigue las hermosas carreteras del Pays d’Auge, ofreciendo magníficas vistas sobre los valles. Pasa por los pueblos típicos del Pays D’Auge, Cambremer, Beuvron-en-Auge… Durante su paseo puede detenerse en uno de los seis productores de sidra Cru Cambremer que hay en el camino.

El bucle está marcado en ambas direcciones por la pegatina roja con el número 12.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme