Circuit 6 Toizac Olemps Aveyron

Circuit 6 Toizac

Circuit 6 Toizac 12510 Olemps Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Du parking de la salle de quartier de Toizac, descendre vers le village et prendre à droite. Toizac est un circuit de randonnée situé sur la commune de Olemps. Ce parcours d’environ 3.1 kilomètres représente en moyenne 1h30 de marche.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the parking lot of the Toizac district hall, go down to the village and turn right. Toizac is a hiking trail located in the commune of Olemps. This 3.1 kilometer walk represents an average of 1h30 of walking.

Deutsch :

Vom Parkplatz des Gemeindezentrums von Toizac gehen Sie hinunter zum Dorf und biegen rechts ab. Toizac ist ein Rundwanderweg, der sich in der Gemeinde Olemps befindet. Diese Strecke von etwa 3,1 Kilometern entspricht einer durchschnittlichen Wanderzeit von 1,5 Stunden.

Italiano :

Dal parcheggio del municipio di Toizac, scendere verso il paese e girare a destra. Toizac è un sentiero escursionistico situato nel comune di Olemps. Questo percorso di 3,1 km rappresenta una media di 1,5 ore di cammino.

Español :

Desde el aparcamiento del ayuntamiento de Toizac, baje hacia el pueblo y gire a la derecha. Toizac es una ruta de senderismo situada en el municipio de Olemps. Esta ruta de 3,1 kilómetros representa una media de 1,5 horas de marcha.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-03 par ADT Aveyron