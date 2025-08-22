Circuit auto Châteaux forts et forts villageois Champeix Puy-de-Dôme
Circuit thématique Châteaux forts et forts villageois
Circuit thématique Châteaux forts et forts villageois 63320 Champeix Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Au cours de ce circuit de 95km, le Pays d’Issoire vous offre un concentré d’histoire et une diversité architecturale.
http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90
English :
During this 95km circuit, the Pays d’Issoire offers you a concentrate of history and architectural diversity.
Deutsch :
Während dieser 95 km langen Rundreise bietet Ihnen das Pays d’Issoire ein Konzentrat an Geschichte und architektonischer Vielfalt.
Italiano :
Durante questo tour di 95 km, il Pays d’Issoire vi offre un concentrato di storia e diversità architettonica.
Español :
Durante este recorrido de 95 km, el Pays d’Issoire le ofrece un concentrado de historia y diversidad arquitectónica.
