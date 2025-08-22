Circuit auto Châteaux forts et forts villageois Champeix Puy-de-Dôme

Au cours de ce circuit de 95km, le Pays d’Issoire vous offre un concentré d’histoire et une diversité architecturale.

http://www.issoire-tourisme.com/   +33 4 73 89 15 90

English :

During this 95km circuit, the Pays d’Issoire offers you a concentrate of history and architectural diversity.

Deutsch :

Während dieser 95 km langen Rundreise bietet Ihnen das Pays d’Issoire ein Konzentrat an Geschichte und architektonischer Vielfalt.

Italiano :

Durante questo tour di 95 km, il Pays d’Issoire vi offre un concentrato di storia e diversità architettonica.

Español :

Durante este recorrido de 95 km, el Pays d’Issoire le ofrece un concentrado de historia y diversidad arquitectónica.

