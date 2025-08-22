Circuit auto Flash-Back en bassin minier Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme

Circuit thématique Flash-Back en bassin minier

Circuit thématique Flash-Back en bassin minier 63570 Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours de ce circuit de 60km, vous partirez sur les pas des gueules noires qui ont marqué l’histoire de ce territoire.

English :

During this 60km circuit, you will follow in the footsteps of the black mouths that have marked the history of this territory.

Deutsch :

Auf dieser 60 km langen Rundreise begeben Sie sich auf die Spuren der Schwarzmäuler , die die Geschichte dieser Gegend geprägt haben.

Italiano :

Durante questo tour di 60 km, seguirete le orme delle gueules noires che hanno segnato la storia di questo territorio.

Español :

Durante este recorrido de 60 km, seguirá las huellas de las gueules noires que han marcado la historia de este territorio.

