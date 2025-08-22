Circuit auto Flash-Back en bassin minier Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme
Au cours de ce circuit de 60km, vous partirez sur les pas des gueules noires qui ont marqué l’histoire de ce territoire.
http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90
English :
During this 60km circuit, you will follow in the footsteps of the black mouths that have marked the history of this territory.
Deutsch :
Auf dieser 60 km langen Rundreise begeben Sie sich auf die Spuren der Schwarzmäuler , die die Geschichte dieser Gegend geprägt haben.
Italiano :
Durante questo tour di 60 km, seguirete le orme delle gueules noires che hanno segnato la storia di questo territorio.
Español :
Durante este recorrido de 60 km, seguirá las huellas de las gueules noires que han marcado la historia de este territorio.
