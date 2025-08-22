Circuit auto Saveurs et authenticité des rives de l’allier et du Livradois Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme

Circuit thématique Saveurs et authenticité des rives de l’allier et du Livradois

Circuit thématique Saveurs et authenticité des rives de l’allier et du Livradois Vernet-la-Varenne 63580 Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Des monts du Livradois aux rives et coteaux de l’Allier, ce circuit de 69km vous offre une découverte riche et variée.

http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90

English :

From the Livradois mountains to the banks and slopes of the Allier, this 69km circuit offers you a rich and varied discovery.

Deutsch :

Von den Bergen des Livradois bis zu den Ufern und Hängen des Allier bietet Ihnen diese 69 km lange Strecke eine reiche und abwechslungsreiche Entdeckungsreise.

Italiano :

Dalle montagne del Livradois alle rive e alle colline dell’Allier, questo circuito di 69 km vi offre una scoperta ricca e varia.

Español :

Desde los montes Livradois hasta las orillas y laderas del Allier, este circuito de 69 km le ofrece un descubrimiento rico y variado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme