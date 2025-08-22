Circuit auto Vins et saveurs du Lembron Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme

Circuit thématique Vins et saveurs du Lembron

Circuit thématique Vins et saveurs du Lembron 63340 Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

À 15 minutes au Sud d’Issoire, laissez-vous porter par les saveurs qu’offre le Lembron.

http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90

English :

15 minutes south of Issoire, let yourself be carried away by the flavours that Lembron offers.

Deutsch :

Lassen Sie sich 15 Minuten südlich von Issoire von den Aromen tragen, die der Lembron bietet.

Italiano :

A 15 minuti a sud di Issoire, lasciatevi trasportare dai sapori del Lembron.

Español :

A 15 minutos al sur de Issoire, déjese llevar por los sabores del Lembron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme