Circuit auto Vins et saveurs du Lembron Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme
Circuit auto Vins et saveurs du Lembron Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Circuit thématique Vins et saveurs du Lembron
Circuit thématique Vins et saveurs du Lembron 63340 Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
À 15 minutes au Sud d’Issoire, laissez-vous porter par les saveurs qu’offre le Lembron.
http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90
English :
15 minutes south of Issoire, let yourself be carried away by the flavours that Lembron offers.
Deutsch :
Lassen Sie sich 15 Minuten südlich von Issoire von den Aromen tragen, die der Lembron bietet.
Italiano :
A 15 minuti a sud di Issoire, lasciatevi trasportare dai sapori del Lembron.
Español :
A 15 minutos al sur de Issoire, déjese llevar por los sabores del Lembron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme