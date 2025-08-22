Circuit Autour de la Vallée de la Masse Les Junies Lot

Circuit Autour de la Vallée de la Masse

Circuit Autour de la Vallée de la Masse 46150 Les Junies Lot Occitanie

Durée : 195 Distance : 12000.0 Tarif :

Découverte singulière et bucolique de la vallée de la Masse, son église aux peintures murales remarquables, ses petits hameaux, ses menhirs et ses dolmens.

Construite au XIIe siècle, l’église de La Masse, remarquable par son imposant clocher-mur, abrite d’étonnantes peintures murales datées de la fin du Moyen-âge

English :

A singular, bucolic discovery of the Masse valley, its church with remarkable wall paintings, its small hamlets, menhirs and dolmens.

Built in the 12th century, the church at La Masse, with its imposing bell tower-wall, is home to astonishing wall paintings dating from the late Middle Ages

Deutsch :

Einzigartige und bukolische Entdeckung des Masse-Tals, seiner Kirche mit bemerkenswerten Wandmalereien, seiner kleinen Weiler, seiner Menhire und Dolmen.

Die im 12. Jahrhundert erbaute Kirche von La Masse, die durch ihren imposanten Glockenturm auffällt, beherbergt erstaunliche Wandmalereien, die auf das späte Mittelalter datiert werden

Italiano :

Una scoperta unica e bucolica della valle di Masse, della sua chiesa con notevoli pitture murali, delle sue piccole frazioni, dei suoi menhir e dei suoi dolmen.

Costruita nel XII secolo, la chiesa di La Masse, con il suo imponente campanile e le sue mura, ospita sorprendenti pitture murali risalenti al tardo Medioevo

Español :

Un descubrimiento único y bucólico del valle del Masse, su iglesia con notables pinturas murales, sus pequeñas aldeas, sus menhires y sus dólmenes.

Construida en el siglo XII, la iglesia de La Masse destaca por su imponente campanario-muro y alberga asombrosas pinturas murales de finales de la Edad Media

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot