Circuit baludik La Morge et ses moulins Une histoire au fil de l’eau Aubiat Puy-de-Dôme

Circuit baludik La Morge et ses moulins Une histoire au fil de l’eau

Circuit baludik La Morge et ses moulins Une histoire au fil de l’eau Place centrale d’Aubiat 63260 Aubiat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La communauté de communes Plaine Limagne te propose ce parcours interactif à la découverte de la Morge et ses moulins.

https://baludik.fr/parcours/3330-la-morge-et-ses-moulins-une-histoire-au-fil-de-leau/ +33 4 73 86 89 80

English :

The Plaine Limagne community of communes offers you this interactive trail to discover the Morge and its mills.

Deutsch :

Die Communauté de communes Plaine Limagne bietet dir diesen interaktiven Rundgang zur Entdeckung des Flusses Morge und seiner Mühlen an.

Italiano :

La comunità di comuni della Plaine Limagne vi propone questo percorso interattivo alla scoperta della Morge e dei suoi mulini.

Español :

La mancomunidad de municipios de Plaine Limagne le propone este recorrido interactivo para descubrir el Morge y sus molinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme