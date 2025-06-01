Circuit bleu en forêt de Grimbosq Grimbosq Calvados

Circuit bleu en forêt de Grimbosq

Circuit bleu en forêt de Grimbosq 14220 Grimbosq Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Au coeur de la forêt communale de Grimbosq, découvrez la chapelle Sainte-Anne reconstruite après la création du passage du chemin de fer, la motte féodale du 11ème siècle et l’émouvant et tout aussi insolite cimetière des petits animaux.

+33 2 31 79 70 45

In the heart of the forest of Grimbosq, discover the Sainte-Anne chapel rebuilt after the creation of the railroad passage, the feudal mound of the 11th century and the moving and also unusual cemetery of the small animals.

Deutsch :

Entdecken Sie im Herzen des Gemeindewaldes von Grimbosq die Kapelle Sainte-Anne, die nach dem Bau des Eisenbahnübergangs wieder aufgebaut wurde, die feudale Motte aus dem 11. Jahrhundert und den rührenden und ebenso ungewöhnlichen Friedhof der kleinen Tiere.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Grimbosq, scoprite la cappella di Sainte-Anne, ricostruita dopo la creazione della ferrovia, il tumulo feudale dell’XI secolo e il commovente e altrettanto insolito cimitero di piccoli animali.

Español :

En el corazón del bosque de Grimbosq, descubra la capilla de Sainte-Anne, reconstruida tras la creación del ferrocarril, el túmulo feudal del siglo XI y el conmovedor e igualmente insólito cementerio de pequeños animales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme