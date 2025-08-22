Circuit bocage et champagne Crissé Sarthe

Circuit bocage et champagne

Circuit bocage et champagne 72140 Crissé Sarthe Pays de la Loire

Situé à la charnière du Pays de Sillé et de la Champagne Conlinoise, ce circuit vous invite à découvrir des paysages variés, entre bocages et plaines.

English :

Situated at the crossroads of the Pays de Sillé and Champagne Conlinoise regions, this circuit invites you to discover a variety of landscapes, between bocage and plains.

Deutsch :

Diese Route liegt an der Nahtstelle zwischen dem Pays de Sillé und der Champagne Conlinoise und lädt Sie dazu ein, abwechslungsreiche Landschaften zwischen Bocages und Ebenen zu entdecken.

Italiano :

Situato all’incrocio tra il Pays de Sillé e la Champagne Conlinoise, questo itinerario invita a scoprire una varietà di paesaggi, tra campi coltivati a siepi e pianure.

Español :

Situada en la encrucijada del Pays de Sillé y de la Champagne Conlinoise, esta ruta le invita a descubrir paisajes variados, entre tierras de labranza con setos y llanuras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par eSPRIT Pays de la Loire