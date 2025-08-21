Circuit entre Longuève et Ruisseau de Bonne Fontaine Crissé Sarthe

Circuit entre Longuève et Ruisseau de Bonne Fontaine

Circuit entre Longuève et Ruisseau de Bonne Fontaine 72140 Crissé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8300.0 Tarif :

Situé entre le bocage Silléen et la Champagne Conlinoise, ce circuit vous invite à découvrir la Longuève et le ruisseau de Bonne Fontaine.

English :

Located between the Silléen bocage and Champagne Conlinoise, this circuit invites you to discover the Longuève river and the Bonne Fontaine stream.

Deutsch :

Zwischen der Bocage Silléen und der Champagne Conlinoise gelegen, lädt Sie diese Route dazu ein, den Fluss Longuève und den Bach Bonne Fontaine zu entdecken.

Italiano :

Situato tra il bocage di Silléen e la Champagne Conlinoise, questo sentiero invita a scoprire la Longuève e il torrente Bonne Fontaine.

Español :

Situado entre el bocage de Silléen y la Champagne Conlinoise, este sendero le invita a descubrir el Longuève y el arroyo de la Bonne Fontaine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par eSPRIT Pays de la Loire