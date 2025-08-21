Circuit Bois Merlet & Bois Blanc PR 15 Fontaine-Chalendray Fontaine-Chalendray Charente-Maritime
Circuit Bois Merlet & Bois Blanc PR 15 Fontaine-Chalendray Mairie 17510 Fontaine-Chalendray Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
FONTAINE-CHALANDRAY Bois Merlet & Bois Blanc (12 km 3 h dénivelée 80 m)
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/3dc7d4ea-3658-4108-b777-128f8ba3cea5/circuit-bois-merlet-et-bois-blanc-pr-15-fontaine-chalendray +33 5 46 33 01 06
English :
FONTAINE-CHALANDRAY Bois Merlet & Bois Blanc (12 km 3 h ascent: 80 m)
Deutsch :
FONTAINE-CHALANDRAY Bois Merlet & Bois Blanc (12 km 3 h Höhenunterschied: 80 m)
Italiano :
FONTAINE-CHALANDRAY Bois Merlet & Bois Blanc (12 km 3 h altitudine: 80 m)
Español :
FONTAINE-CHALANDRAY Bois Merlet & Bois Blanc (12 km 3 h ascenso: 80 m)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme