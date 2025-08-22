Circuit La Forêt de Fontaine PR 14 Fontaine-Chalendray Fontaine-Chalendray Charente-Maritime
Circuit La Forêt de Fontaine PR 14 Fontaine-Chalendray Fontaine-Chalendray Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit La Forêt de Fontaine PR 14 Fontaine-Chalendray
Circuit La Forêt de Fontaine PR 14 Fontaine-Chalendray Mairie 17510 Fontaine-Chalendray Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
FONTAINE-CHALANDRAY La Forêt de Fontaine (10 km 2 h 30 dénivelée 70 m)
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/c6c0e6ed-cfbf-4e11-81b9-b798d622e4a7/circuit-la-foret-de-fontaine-pr-14-fontaine-chalendray +33 5 46 33 01 06
English :
FONTAINE-CHALANDRAY La Forêt de Fontaine (10 km 2 h 30 altitude gain: 70 m)
Deutsch :
FONTAINE-CHALANDRAY La Forêt de Fontaine (10 km 2 h 30 Höhenunterschied: 70 m)
Italiano :
FONTAINE-CHALANDRAY La Forêt de Fontaine (10 km 2 h 30 dislivello: 70 m)
Español :
FONTAINE-CHALANDRAY La Forêt de Fontaine (10 km 2 h 30 desnivel: 70 m)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme