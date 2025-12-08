Circuit | Chemin des Vignes | Mosnac-St-Simeux Mosnac-Saint-Simeux Charente

Circuit | Chemin des Vignes | Mosnac-St-Simeux

Circuit | Chemin des Vignes | Mosnac-St-Simeux Parking du Stade de foot 16120 Mosnac-Saint-Simeux Charente Nouvelle-Aquitaine

Aux confins du vignoble de la Grande Champagne, 1er cru du cognac, le village de Bouteville rayonne entre vignes et vallons. Son château domine la vallée depuis son promontoire rocheux et son église romane tous deux regardent passer l’histoire.

On the edge of the Grande Champagne vineyards, the 1st growth of cognac, the village of Bouteville radiates between vineyards and valleys. Its castle dominates the valley from its rocky promontory, as does its Romanesque church: both look down on history.

Das Dorf Bouteville liegt am Rande des Weinbaugebiets der Grande Champagne, der ersten Lage des Cognacs, und strahlt zwischen Weinbergen und Tälern. Sein Schloss überragt das Tal von seinem Felsvorsprung aus und seine romanische Kirche: Beide blicken auf die vorbeiziehende Geschichte.

Ai margini dei vigneti della Grande Champagne, il primo produttore di Cognac, il villaggio di Bouteville brilla tra vigneti e valli. Il suo castello domina la valle dal suo promontorio roccioso, così come la sua chiesa romanica: entrambi osservano la storia che passa.

Al borde de los viñedos de la Grande Champagne, el 1er crecimiento del coñac, el pueblo de Bouteville resplandece entre viñedos y valles. Su castillo domina el valle desde su promontorio rocoso, al igual que su iglesia románica: ambos ven pasar la historia.

