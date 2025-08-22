Circuit court la Coulée Verte Surgères Charente-Maritime

Circuit court la Coulée Verte

Circuit court la Coulée Verte Planimètre derrière le parc du château 17700 Surgères Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Surgères, le circuit de la Coulée Verte longe une partie de la Gères et permet de découvrir le centre historique de Surgères et les vestiges du XVIIIème de Saint Germain de Marencennes.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

Leaving from Surgères, the Coulée Verte circuit runs along part of the Gères river, taking in the historic center of Surgères and the 18th-century remains of Saint Germain de Marencennes.

Deutsch :

Von Surgères aus führt der Rundweg Coulée Verte einen Teil des Flusses Gères entlang und ermöglicht es Ihnen, das historische Zentrum von Surgères und die Überreste aus dem 18. Jahrhundert von Saint Germain de Marencennes zu entdecken.

Italiano :

Partendo da Surgères, il sentiero della Coulée Verte costeggia una parte del fiume Gères, toccando il centro storico di Surgères e le vestigia settecentesche di Saint Germain de Marencennes.

Español :

Partiendo de Surgères, el sendero de la Coulée Verte recorre parte del río Gères, pasando por el centro histórico de Surgères y los vestigios del siglo XVIII de Saint Germain de Marencennes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme