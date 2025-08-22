Circuit court la Vallée du Curé Puyravault Charente-Maritime

Circuit court la Vallée du Curé

Circuit court la Vallée du Curé Eglise de Puyravault 17700 Puyravault Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Le circuit court de la Vallée du Curé vous fait traverser le village fleuri et plein de charme de Vouhé ! Longez la rivière du Curé, et profitez d’une partie de l’itinéraire en espace boisé. Une variante est possible pour rejoindre la ville de Surgères.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The Vallée du Curé short circuit takes you through the charming, flower-filled village of Vouhé! Walk along the banks of the River Curé, and enjoy part of the route in wooded surroundings. A variant is possible to reach the town of Surgères.

Deutsch :

Der kurze Rundweg im Curé-Tal führt Sie durch das blumengeschmückte und charmante Dorf Vouhé! Gehen Sie am Fluss Curé entlang und genießen Sie einen Teil der Strecke in bewaldetem Gebiet. Eine Variante ist möglich, um die Stadt Surgères zu erreichen.

Italiano :

Il circuito breve della Vallée du Curé attraversa l’incantevole villaggio fiorito di Vouhé! Passeggiate lungo le rive del fiume Curé e godetevi una parte del percorso attraverso il bosco. Esiste un percorso alternativo che porta alla città di Surgères.

Español :

El circuito corto Vallée du Curé le lleva a través del encantador pueblo de Vouhé, lleno de flores Recorra las orillas del río Curé y disfrute de una parte del recorrido por el bosque. Existe un itinerario alternativo hasta la ciudad de Surgères.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme