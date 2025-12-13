Sortie nature, la baie au fil des saisons Décembre Puyravault

Sortie nature, la Baie au fil des saisons Octobre

La Bosse Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Le pré salé aux couleurs d’automne

Après une belle marche à travers le pré salé, où nous croiserons surement quelques oies, vous arriverez au bord de la vasière et de l’embouchure de la Sèvre niortaise où seront présents de nombreux limicoles et canards.

.

La Bosse Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autumn colors in the salt meadow

L’événement Sortie nature, la Baie au fil des saisons Octobre Puyravault a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud