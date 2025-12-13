Sortie nature, la baie au fil des saisons Décembre Puyravault
Sortie nature, la baie au fil des saisons Décembre Puyravault samedi 24 octobre 2026.
Sortie nature, la Baie au fil des saisons Octobre
La Bosse Puyravault Vendée
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
2026-10-24
Le pré salé aux couleurs d’automne
Après une belle marche à travers le pré salé, où nous croiserons surement quelques oies, vous arriverez au bord de la vasière et de l’embouchure de la Sèvre niortaise où seront présents de nombreux limicoles et canards.
La Bosse Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Autumn colors in the salt meadow
