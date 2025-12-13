A voir et A manger: Le Grand pique-nique Les Pâtes de Lison Puyravault
A voir et A manger: Le Grand pique-nique Les Pâtes de Lison Puyravault samedi 4 juillet 2026.
Puyravault
A voir et A manger: Le Grand pique-nique
Les Pâtes de Lison La Morandière Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.
Le Grand Pique-nique du Parc naturel régional du Marais poitevin propose un repas local, 100% marque Valeurs Parc naturel régional . Retrouvez-y vos producteurs locaux. Concert gratuit en fin de journée. .
Les Pâtes de Lison La Morandière Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 06 58 13
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English :
The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.
L’événement A voir et A manger: Le Grand pique-nique Puyravault a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud