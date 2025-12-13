A voir et A manger: Le Grand pique-nique Les Pâtes de Lison Puyravault

Puyravault

A voir et A manger: Le Grand pique-nique

Les Pâtes de Lison La Morandière Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.

Le Grand Pique-nique du Parc naturel régional du Marais poitevin propose un repas local, 100% marque Valeurs Parc naturel régional . Retrouvez-y vos producteurs locaux. Concert gratuit en fin de journée. .

Les Pâtes de Lison La Morandière Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 06 58 13

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English :

The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.

L’événement A voir et A manger: Le Grand pique-nique Puyravault a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud