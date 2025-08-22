Circuit cyclo 44 km En passant par le vignoble Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Circuit cyclo 44 km En passant par le vignoble Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit cyclo 44 km En passant par le vignoble
Cours du 8 mai 1945 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte du vignoble Saint-Pourcinois en passant par des villages pittoresques comme Verneuil-en-Bourbonnais. Les paysages typiques du bocage bourbonnais et du Val d’Allier viendront également agrémenter cette belle balade !
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Discover the Saint-Pourcinois vineyards, passing through picturesque villages such as Verneuil-en-Bourbonnais. The typical landscapes of the bocage bourbonnais and the Val d?Allier will also enhance this beautiful walk!
Deutsch :
Entdecken Sie die Weinberge von Saint-Pourcinois und fahren Sie durch malerische Dörfer wie Verneuil-en-Bourbonnais. Die typischen Landschaften der Bocage Bourbonnais und des Val d’Allier werden diese schöne Wanderung ebenfalls bereichern!
Italiano :
Scoprite i vigneti di Saint-Pourcinois, passando per villaggi pittoreschi come Verneuil-en-Bourbonnais. I paesaggi tipici del bocage bourbonnais e della Val d’Allier arricchiranno questa bella passeggiata!
Español :
Descubra los viñedos de Saint-Pourcinois, pasando por pueblos pintorescos como Verneuil-en-Bourbonnais. ¡Los paisajes típicos del bocage bourbonnais y del Val d’Allier también realzarán este hermoso paseo!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-18 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme