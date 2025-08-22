Circuit cyclo 5 églises peintes Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Circuit cyclo 5 églises peintes

Circuit cyclo 5 églises peintes 29 Rue Marcellin Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez ce parcours de vélo de 32,5 km à proximité de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Ce parcours emprunte uniquement des routes. Il présente une ascension cumulée de plus de 280m.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Discover this 32.5 km bike trail near Saint-Pourçain-sur-Sioule. The route is entirely on roads. It has a cumulative climb of over 280m.

Deutsch :

Entdecken Sie diese 32,5 km lange Radstrecke in der Nähe von Saint-Pourçain-sur-Sioule. Diese Strecke führt ausschließlich über Straßen. Der Gesamtanstieg beträgt über 280 m.

Italiano :

Scoprite questo percorso ciclistico di 32,5 km vicino a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Questo percorso è interamente su strada. L’ascesa totale è di oltre 280 metri.

Español :

Descubra esta ruta ciclista de 32,5 km cerca de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Esta ruta transcurre íntegramente por carretera. Tiene un desnivel total de más de 280 m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme