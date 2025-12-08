Circuit Cyclo n°2 Sur le chemin des chevaliers Parisot Tarn-et-Garonne

Circuit Cyclo n°2 Sur le chemin des chevaliers

Circuit Cyclo n°2 Sur le chemin des chevaliers Lac de Parisot 82160 Parisot Tarn-et-Garonne Occitanie

Cet itinéraire vous emmènera du bourg médiéval perché de Parisot, important carrefour de l’histoire locale vers le Château de Cornusson, fief de résistances politiques et religieuses, qui replié dans son écrin végétal ouvre sur la haute vallée de la Seye.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

This itinerary takes you from the perched medieval village of Parisot, an important crossroads in local history, to the Château de Cornusson, a stronghold of political and religious resistance, tucked away in its green setting overlooking the upper Seye valley.

Deutsch :

Diese Route führt Sie von dem hoch gelegenen mittelalterlichen Dorf Parisot, einem wichtigen Knotenpunkt der lokalen Geschichte, zum Schloss Cornusson, einer Hochburg des politischen und religiösen Widerstands, das in seiner grünen Umgebung den Blick auf das obere Tal des Seye freigibt.

Italiano :

Questo itinerario vi porterà dal villaggio medievale di Parisot, un importante crocevia della storia locale, al castello di Cornusson, roccaforte della resistenza politica e religiosa, immerso nel verde e affacciato sull’alta valle della Seye.

Español :

Este itinerario le llevará desde el pueblo medieval de Parisot, situado en lo alto de una colina y encrucijada importante de la historia local, hasta el castillo de Cornusson, bastión de la resistencia política y religiosa, escondido en su entorno verde que domina el valle del alto Seye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme