Sentier d’interprétation Le tour du lac de Parisot Parisot Tarn-et-Garonne

Roger le brochet vous guide dans ce monde merveilleux, il vous donnera même les clés pour vous orienter la nuit grâce aux étoiles, trop fort Roger !

English :

Roger the Pike will guide you through this marvellous world, and even give you the keys to finding your way at night thanks to the stars Roger’s too good!

Deutsch :

Roger, der Hecht, führt dich durch diese wunderbare Welt. Er gibt dir sogar die Schlüssel, um dich nachts mit Hilfe der Sterne zu orientieren, zu stark Roger!

Italiano :

Roger il Luccio vi guiderà in questo mondo meraviglioso e vi darà anche le chiavi per orientarvi di notte grazie alle stelle: Roger è troppo bello per essere vero!

Español :

Roger el Lucio te guiará por este maravilloso mundo, e incluso te dará las claves para orientarte por la noche gracias a las estrellas… ¡Roger es demasiado bueno para ser verdad!

